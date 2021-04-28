Обвиняемые в покушении на Лукашенко признались в преступном замысле

Александр Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обвиняемые в покушении на президента Белоруссии Александра Лукашенко и подготовке государственного переворота в республике признались в преступном замысле. Об этом они рассказали в фильме «Убить президента».

В планировании покушения и госпереворота признали свою вину юрист Юрий Зенкович, лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев и политолог Александр Федута.

«Я признаю себя виновным в том, что я был, по сути, использован как технический организатор», - сказал обвиняемый адвокат Юрий Зенкович в фильме, который транслировался в среду на белорусском телеканале ОНТ.

Лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев также признал, что «дал возможность вот этим людям втянуть в такие разговоры». Как он отметил, для него было уже преступлением то, что его втянули в разговор о подготовке переворота.

Политолог Александр Федута заявил, что «действительно, обсуждался вопрос о возможности в случае реализации заговора занятия ряда учреждений». По его словам, в первую очередь речь шла о медиа, а также возможном отключение на некоторое время интернета.

«Я признаю себя виновным в участии в заговоре», - заявил Федута.

Напомним, участники готовившегося в Белоруссии государственного переворота и покушения на Лукашенко уже ранее говорили о своей вине. В Кремле сообщили, что российские спецслужбы обладают необходимыми доказательствами заговора.