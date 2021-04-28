Судан сообщил о приостановке действия соглашения с Россией о создании морской базы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Судан сообщил о приставке действия соглашения с Россией о создании морской базы на территории африканской республики.

Как передает телеканал Al Arabiya, действие соглашения, которое подписано Россией с прежним режимом, приостанавливается «до его утверждения законодательным органом», о чем Судан уже уведомил российскую сторону.

Напомним, что по соглашению между двумя странами, заключенному в декабре 2020 года, в Судане должен быть создан пункт материально-технического обеспечения флота России. Соглашение должно было действовать в течение 25 лет и автоматически продлевается на последующие 10-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за год до истечения очередного периода не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону о своём намерение прекратить действие договора.