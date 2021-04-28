США заявили, что Байден не пытался возложить вину на Турцию, говоря о геноциде армян

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден не пытался возложить вину на Турцию, когда использовал фразу о геноциде армян для описания истории Османской империи. Такое заявление сделал госсекретарь Энтони Блинкен.

«Как отметил президент, стремление отмечать день поминовения призвано почтить (память) жертв, а не возложить (на кого-то) вину. И, конечно, в центре нашего внимания находились события последних дней Османской империи», - сказал глава американской дипломатии.

Напомним, 24 апреля американский лидер назвал массовую гибель армян в начала XX века в Османской империи «геноцидом». При этом Министерство иностранных дел Турции призвал главу Белого дома исправить сказанное.

Кроме того, президент республики Тайип Эрдоган провел с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым телефонные переговоры, в которых глава Азербайджана заявил, что слова Байдена - это «историческая ошибка». Сама Анкара заявила о готовности приостановить действие турецко-американского соглашения о сотрудничестве в сфере обороны и экономики, которое было заключено в 1980 году