США будут добиваться отказа Турции от закупок военной техники у России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон будет добиваться отказа Анкары и других союзников от дальнейших закупок военной техники у Москвы, и готов использовать санкции. Такое заявление сделал госсекретарь Энтони Блинкен, комментируя ситуацию с покупкой Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Госсекретарь выразил надежду, что по вопросу с закупкой у Москвы ЗРС С-400 Вашингтон и Анкара сможет «найти путь вперед».

«Однако также очень важно на будущее, чтобы Турция и, если уж на то пошло, все союзники и партнеры избегали дальнейших приобретений российских вооружений, включая дополнительные С-400, что дает России доходы, доступ и влияние», - отметил он.

Блинкен заявил, что любые существенные транзакции с российскими оборонными организациями могут подпасть под действие закона – CAATSA «О противодействии противникам Америки посредством санкций» - нормативно-правовой акт, который угрожает применением односторонних рестрикций в отношении стран, приобретающих у России современные крупные системы вооружений и военной техники.

«И это отдельно и в дополнение к санкциям, которые уже были введены», - добавил госсекретарь.