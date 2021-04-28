Мексика будет выпускать вакцину "Спутник V" из компонентов, поставленных из России

Мексика будет выпускать вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» из компонентов, поставленных из России. Министр иностранных дел страны Марсело Эбрард отметил, что государство «очень заинтересована» в использовании данного препарата.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 28 апреля, рассказал о встрече со своим мексиканским коллегой, отметив, что Мексика - единственное государство в Латинской Америке, которое зарегистрировало российскую вакцину «Спутник V». Он также заявил, что у Эбрардома запланированы встречи в Российском фонде прямых инвестиций (РПФИ), где уже состоялись контакты, а также у главы МИД Мексики есть в планах посещение центра имени Гамалеи.