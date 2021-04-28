Центр Чумакова подал в ВОЗ документы на переквалификацию вакцины от коронавируса "КовиВак" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН отправил документы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) для преквалификации своей вакцины от коронавирусной инфекции «Ковивак». Об этом в среду, 28 апреля, сообщил директор центра Айдар Ишмухаметов, уточнив, что это позволит использовать препарат для вакцинации в странах третьего мира.

«Мы подали документы в ВОЗ на так называемую преквалификацию. Это достаточно длительная дорога для того, чтобы в последующем иметь возможность вакцинировать, как я полагаю, третий мир, когда мы справимся сами», - сказал директор центра в интервью телеканалу «Россия-24».

Напомним, первые партии вакцины «Ковивак» были отправлены в российские регионы 15 апреля. В Минздраве препарат назвали абсолютно безопасным, и инфекционисты подтверждали это мнение, указав на то, что принцип действия вакцины, основанный на мертвых вирусных частицах не способен вызвать COVID-19. Как отметили, специалисты, подобная технология изготовления вакцины на основе инактивированных вирусов известна многие десятки лет. По их словам, она хорошо отработана и подтвердила свою безопасность.