Трамп планирует возобновить митинги в свою поддержку в мае

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп инициировал обсуждение о возобновлении митингов своих сторонников.

Как передает телеканал CNN, речь идет о митингах под лозунгом Make America Great Again («Сделать Америку снова великой»), которые широко проводились в 2016 году во время предвыборной кампании Трампа и продолжились во время его президентского срока. По данным телеканала, проведение новых митингов запланировано на май этого года.

«Это определенно будет по-другому с точки зрения организации, но мы по-настоящему преуспели в планировании этих митингов в 2020 году, поэтому мы, возможно, вновь обратимся к тем же подрядчикам», - заявил источник телеканала.

Напомним, ранее Трамп сообщил, что серьезно относится к возможности вновь баллотироваться на пост президента США. Бывший глава Белого дома заявил, что уровень его поддержки продолжает держать высокую планку.