Байден на встрече с Путиным собирается обсудить ситуацию вокруг Украины

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден планирует на готовящейся встрече с российским коллегой Владимиром Путиным обсудить ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

Как отметил помощника президента США, глава Белого дома рассчитывает на «стабильные отношения» с Москвой, и именно в связи с этим от него последовало предложение провести этим летом саммит в третьей стране.

Салливан заявил, что на этой встрече «будет обсуждаться целый спектр вопросов» российско-американских отношениях, среди которых «суверенитет и территориальная целостность Украины». По его словам, Байден «намерен придерживаться этого плана», если сторонам удастся выработать подходящее место и время встречи.

«Точка зрения заключается в том, что США наряду с другими партнерами будут твердо настаивать на защите суверенитета и территориальной целостности Украины … Мы и дальше собираемся это делать, но намерены осуществлять это по дипломатическим каналам высокого уровня, а не за счет публикации ультиматумов», - добавил он.

Напомним, в ходе состоявшегося 13 апреля телефонного разговора Байден предложил Путину провести встречу в ближайшие месяцы в третьей стране. Позже в Кремле заявили, что Вашингтон предложил провести встречу двух лидеров в одной из европейских стран летом. Накануне пресс-секретарь российского Дмитрий Песков сообщил, что Москва пока не отвечала на предложение о встрече.