ВОЗ: за сутки коронавирусом в мире заразилось более 763 тысяч человек Фото: REUTERS

За минувшие сутки в мире зарегистрировали более 763 тысячи заразившихся коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на среду, 28 апреля, количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 148,32 миллиона, а жертвами вируса стали уже более 3,12 миллиона заболевших. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно представленной информации, за последние 24 часа в мире выявили 763 656 новых случая заражения коронавирусом, а число летальных исходов увеличилось на 12 260. За все время пандемии в мире зафиксировали уже 148 329 348 инфицированных и 3 128 962 умерших.

Лидером по количеству заболевших коронавирусной инфекцией остаются США, где зарегистрировали уже 31 783 375 случаев заражения. Второе место занимает Индия с 17 997 267 заболевшими. Тройку замыкает Бразилия, где выявили 14 369 423 заразившихся.

Свыше трех миллионов инфицированных также зарегистрировано в России (4 787 273), Турция (4 710 582), Великобритания (4 409 635), Италия (3 981 512), Испания (3 496 134), Германия (3 332 532).

Напомним, ранее ВОЗ назвала ситуацию с коронавирусом в мире тревожной. Как писал сайт kp.ru, по данным организации, число случаев заражения коронавирусом в мире росло семь недель подряд, среди заболевших смертность также росла четыре неделе подряд.