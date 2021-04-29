Первый российский самолет с гумпомощью для борьбы с коронавирусом сел в столице Индии

Первый из двух российских самолетов МЧС приземлился в Индии. На борту воздушного судна, который сел в столице, городе Нью-Дели, находится гуманитарная помощь.

Отмечается, что помощь российской стороны необходима стране для борьбы с covid-19. Об этом журналистам сообщил представитель посольства РФ в Индии Дмитрий Солодов.

Ранее сообщалось, что первый транспортный самолет министерства чрезвычайных ситуаций России с гуманитарной помощью вылетел в Индию. Помощь предоставили в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, сложившейся из-за пандемии коронавируса.