Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире29 апреля 2021 2:30

Посольство России в Хартуме опровергло приостановку соглашения по созданию базы ВМФ в Судане

Отмечается, что каких-либо уведомлений от суданской стороны Посольство России в Хартуме не получало
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
КомментироватьОставить комментарий

Сообщения с информацией о приостановке соглашения по созданию базы ВМФ России на Красном море в Судане не соответствуют действительности. Такое заявление сделали в посольство России в Хартуме в посте в Instagram.

- В связи с появившимися в информационном пространстве сообщениями о якобы приостановке реализации Соглашения между Россией и Республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ на территории республики Посольство подчеркивает, что указанные утверждения не соответствуют действительности, - говорится в посте.

При этом отмечается, что каких-либо уведомлений от суданской стороны Посольство России в Хартуме не получало.