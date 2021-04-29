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Здоровье29 апреля 2021 2:58

Диетолог объяснила, почему сухие вина полезнее других видов алкоголя

Врач даже отметила, что при правильном употреблении определенные вина могут способствовать увеличению продолжительности жизни
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Красное и белое сухое вино являются наименее калорийным алкоголем и могут способствовать увеличению продолжительности жизни. Об этом заявила врач-диетолог Ольга Шмелёва.

По ее мнению именно эти вина в отличии от других видов алкогольных напитков являются наиболее полезными для человека.

- Если говорить о полезности, то самым лучшим алкоголем является красное сухое и белое сухое вино. Но красное сухое на порядок выше, поскольку оно содержит еще и антиоксиданты, - рассказала доктор во время выступления на пресс-конференции в НСН.

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