Диетолог объяснила, почему сухие вина полезнее других видов алкоголя

Красное и белое сухое вино являются наименее калорийным алкоголем и могут способствовать увеличению продолжительности жизни. Об этом заявила врач-диетолог Ольга Шмелёва.

По ее мнению именно эти вина в отличии от других видов алкогольных напитков являются наиболее полезными для человека.

- Если говорить о полезности, то самым лучшим алкоголем является красное сухое и белое сухое вино. Но красное сухое на порядок выше, поскольку оно содержит еще и антиоксиданты, - рассказала доктор во время выступления на пресс-конференции в НСН.