Второй российский самолет с медпомощью прибыл в Индию Фото: REUTERS

Второй российский самолет МЧС с медицинским грузом и гуманитарной помощью прилетел в Индию. Эта помощь крайне необходимо для борьбы с пандемией коронавируса.

Отмечается, что полет прошел хорошо и экипаж готов выполнять поставленные задачи. Об этом пишут РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 28 апреля первый из двух российских самолетов МЧС приземлился в Индии. На борту воздушного судна, который сел в столице, городе Нью-Дели, находится гуманитарная помощь, которая передана российской стороной властям Индии для борьбы с covid-19.

Как писал сайт kp.ru, по словам премьер-министра Индии, в стране наблюдается "коронавирусный шторм". Вся проблема в том, что больницы уже переполнены зараженными covid-19, а в клиниках наблюдается значительная нехватка медицинского кислорода, необходимого для помощи наиболее тяжелым пациентам.