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Общество29 апреля 2021 5:27

Генпрокуратура проверит видео на PornHub после жалобы Роскомнадзора

Всего в надзорном ведомстве призывают изучить как минимум шесть роликов с ресурса, которые могут нарушать закон
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Роскомнадзор (РКН) обратился в Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД РФ с письмами в которых призывает ведомства провести экспертизу как минимум шести видеороликов на PornHub.

Речь идет о размещенных на платформе видео, в которых фигурируют различные атрибуты православной церкви. При этом, внимание представителей РКН привлекли по меньшей мере еще три ролика на том же сайте, где демонстрируются наркотические вещества и показаны способы их употребления. Об этом "Известиям" сообщили в федеральной службе.