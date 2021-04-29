Байден запутался в слове и зажмурился, говоря о России перед Конгрессом

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден во время своего выступления 29 апреля перед Конгрессом страны вновь оговорился.

У главы соединенных Штатов возникли трудности со словом "эскалация". В нем он запутался, когда говорил, что США не стремятся к эскалации с Россией. При этом, с трудом выговаривая слово правильно, он зажмурился и извинился перед присутствующими.

Ранее Байден уже допускал ошибку при произношении этого слова. В одном из своих выступлений он чуть было не перепутал слова "эскалация" и "вакцинация", но сразу же поправился и исправил фразу.

Кроме этого, американский президент выступая в Белом доме с речью о политике Соединенных Штатов в отношении России, оговорился и неправильно произнес фамилию российского президента Владимира Путина, назвав его "Клутиным".

Напомним, до этого Байден уже заявил о необходимости начала деэскалации в отношениях с Россией.