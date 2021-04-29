Последние новости на утро 29 апреля 2021: Байден охарактеризовал политику США по России, обращаясь к американскому Конгрессу

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 29 апреля 2021 года. Американский лидер Джо Байден впервые выступил с речью перед Конгрессом США в должности президента страны. Он заявил, что у Америки есть реальный шанс "искоренить системный расизм, который поражает американскую жизнь". Также глава государства высказался и об отношениях с Россией, заявив, что США не стремятся к эскалации с РФ. Однако при этом Штаты обещают "последствия" за вмешательство и "кибератаки". Несмотря на серьезность своего высказывания, Байден вновь оговорился. На этот раз у главы Соединенных Штатов возникли трудности со словом "эскалация". В нем он запутался, но все же с нескольких попыток выговорил правильно, а после зажмурился и извинился перед присутствующими.

Два российских самолета МЧС прибыли в индийскую столицу. Туда российская сторона направила гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом из-за тяжелой ситуации в Индии.

Космический грузовой корабль "Прогресс МС-14", который стал рекордсменом по времени проведенного в космосе (там он провел целый год), сведен с орбиты Земли. Аппарат сгорел в атмосфере, а его остатки упали в несудоходной части Тихого океана, в зону под названием "кладбище космических кораблей".

Роскомнадзор простит Генпрокуратуру, СК и МВД проверить как минимум шесть видеороликов на PornHub. Речь идет о размещенных на платформе видео, в которых фигурируют различные атрибуты православной церкви, способы приема наркотических препаратов и имеются нарушения статьи "Оскорбление представителя власти".

В США гражданина России и Швеции Романа Стерлингова арестовали и обвинили в отмывание денег, осуществлении денежных переводов без лицензии и руководстве бизнесом по таким переводам. В частности речь идет об отмывании биткоинов на 336 миллионов долларов.

Омский "Авангард" обыграл ЦСКА и впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина. Собрали реакцию тренера, команды и все самое важное о том, что произошло после матча.