В "Единой России" прокомментировали планы экс-солистки "Тату" Юлии Волковой участвовать в праймериз

Бывшая солистка «Тату» Юлия Волкова примет участие в праймериз «Единой России» Фото: Instagram.com

Партия "Единая Россия" приглашает всех участвовать праймериз, а выбор сделают избиратели, заявил заместитель секретаря генерального совета ЕР Сергей Перминов.

Напомним, вчера, 28 апреля, бывшая солистка группы "Тату" Юлия Волкова сообщила в своём Instagram, что планирует принять участие в предварительных выборах по отбору кандидатов.

- Участвует, как минимум заявилась для участия. Мы - открытая партия, приглашаем всех… к участию в нашей процедуре отбора - кандидатов с большой буквы, интересных, ярких, честных, профессиональных. Люди решат, кто достоин их представлять в Государственной думе, - прокомментировал Перминов в разговоре с агентством РИА Новости.