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Здоровье29 апреля 2021 8:50

380 тысяч новых заражённых: В Индии зафиксировали рекорд по числу случаев коронавируса

Страну накрыл "коронавирусный шторм". Тела погибших вынуждены сжигать на улице
Ася КУЗНЕЦОВА
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Индию накрыл «коронавирусный шторм»: Тела умерших сжигают на улицах

Индию накрыл «коронавирусный шторм»: Тела умерших сжигают на улицах

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Индии установлен новый антирекорд по числу новых заражённых коронавирусом за сутки - 380 тысяч человек за сутки. Страна бьёт рекорды по числу новых заболевших уже восьмой день.

Система здравоохранения Индии не выдерживает такого наплыва пациентов: больницы не принимают новых пациентов, не хватает кислородных баллонов. Крематории настолько загружены, что тела погибших от коронавируса людей приходится сжигать на улицах.

Сайт KP.ru публиковал шокирующие кадры пандемии в Индии.

Премьер-министр страны Нарендра Моди в своём обращении к народу заявил, что Индию потряс "коронавирусный шторм". Он также объяснил, что власти страны были чрезмерно воодушевлены успешными результатами борьбы с первой волной коронавируса.

Россия 28 апреля направила в Индию срочный рейс МЧС с кислородными баллонами, аппаратами ИВЛ и медикаментами. 29 апреля в Индию прибыл второй российский самолет МЧС с медицинским грузом и гуманитарной помощью.

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