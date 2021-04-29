В трёх сельских округах Киргизии ввели ЧП из-за конфликта на границе с Таджикистаном после вывода войск США из Афганистана

В сентябре намечен вывод американкой группировки войск из Афганистана Фото: REUTERS

Власти Киргизии ввели режим ЧП на территории трёх сельских округов из-за конфликта между местными жителями на границе с Таджикистаном, сообщили в аппарате полномочного представителя правительства республики в Баткенской области.

- В соответствии с решением представительства правительства в области, режим ЧП введен в трех айыльных аймаках, - приводит ТАСС слова сотрудника аппарата полпреда, говоря об округах около границ Таджикистана: Ак-Сайском, Ак-Татырском и Самаркандекском.

Вчера, 28 апреля 2021 года, местные жители начали спор в районе водораспределительного пункта "Головной". В Таджикистане его считают своей территорией, а в Киргизии - спорной. В ночь на 29 апреля ситуация стала напряжённой. Пострадали четверо жителей Киргизии и семеро граждан Таджикистана.

Ранее военный обозреватель KP.ru Виктор Баранец рассказал о том, что будет с Таджикистаном и Узбекистаном после вывода войск США из Афганистана.