Лекарственный регулятор Чехии прекратил изучение документов по вакцине "Спутник V"

Чешский регулятор прекратил изучение документов по вакцине "Спутник V" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пражский госинститут по контролю лекарств (ГИКЛ) прекратил изучать документацию по российской вакцине от коронавирусной инфекции "Спутник V". Как уточнила директор ГИКЛ Ирэна Сторова, это вызвано нехваткой значительного объема необходимых материалов.

- Полученная документация является абсолютно недостаточной. Не хватает, в частности, данных, касающихся производства или качества. Никакой официальный процесс еще не начался, мы не получали никакого обращения о проведении клинического изучения, — сказала Сторова журналистам.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что поддержит закупку российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V", если будет ощущаться нехватка других препаратов, уже зарегистрированных в Евросоюзе. Сейчас в Чехию поставляются вакцины американских компаний Pfizer и Moderna, германской BioNTech и британско-шведской компании AstraZeneca.