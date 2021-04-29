В Управлении ЗАГС Москвы посчитали желающих пожениться на праздничные даты Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В пресс-службе Управления ЗАГС Москвы рассказали, сколько пар планируют пожениться на майские праздники. Традиционно свадебный сезон открывает Красная горка, в этом году дата пришлась на 9 мая и в загсах будет выходной, так что самыми популярными стали 7 и 8 мая.

В эти дни в Москве планируют заключить брак более 650 молодоженов, сообщает RT.

В День России, 12 июня, намерены пожениться 160 пар. Несмотря на государственный праздник, будут работать Дворцы бракосочетания №1, 3 и 5 и Шипиловский отдел ЗАГС. Последний будет работать с 09:00 до 20:00, на два часа дольше обычного.

Помимо этого, регистрации будут проводиться в усадьбе Муравьевых-Апостолов и особняке Royal.

Третья по популярности дата – День города, который отмечают 3 и 4 сентября. В этом году подано уже около 200 заявлений на заключение брака.

Четвертая востребованная дата - это 8 июля, День семьи, любви и верности. На этот день уже подано 140 заявлений.

Ранее в Санкт-Петербурге решили развивать свадебный туризм. По мнению комитета по развитию туризма и по делам ЗАГС Санкт-Петербурга, Северная столица имеет все шансы стать "свадебной столицей России".

Чтобы привлечь будущих супругов, в городе разработают программы тожественных регистраций, сообщает телеканал "360".