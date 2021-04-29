Стало известно, во сколько москвичам обойдется пасхальный набор Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно во сколько москвичам обойдется пасхальный набор в 2021 году. На творог, сметану, куличи, пищевые красители, яйца и другие ингредиенты для праздничного стола придется потратить от 500 до 700 рублей. Такие цифры назвал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

- Во многих магазинах уже организованы специальные стенды с пасхальными товарами, это тематические стойки и палетная выкладка куличей, - отметил Воскресенский.

Помимо магазинов приобрести пасхальные продукты и можно на специальных ярмарках. В Московской области они пройдут в 15 округах, сообщает РИАМО.

На ярмарках можно прибрести фермерскую продукцию, а также продукты, изготовленные в храмах и монастырях: куличи и яйца, монастырские пироги, церковную утварь.

Ярмарки развернулись на территории Дмитровского округа, Пушкино, Красногорска, Ступино и Фрязино, в Волоколамском, Одинцовском и Рузском округах, Егорьевске, Жуковском, Кашире, Луховицах, Шатуре и Электростали, пишет Подмосковье сегодня.