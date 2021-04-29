В Германии заявили, что страна нуждается в надежных поставках газа из России

Премьер-министр Саксонии заявил, что Германия нуждается в надежных поставках газа из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что ФРГ нуждается в надежных поставках российского газа и выступает за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2".

- Мы, Германия, конечно, нуждаемся в надежных поставках газа из России. 40% потребностей спроса газа в Европейском союзе (приходится) на Россию. Поэтому мы хотели бы как можно скорее ввести в эксплуатацию новый "Северный поток - 2", — сказал он во время открытия 13-й Российско-Германской сырьевой конференции, трансляция которой велась на сайте форума.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин, несмотря на мнение других стран Европейского Союза, принял решение в пользу проекта газопровода "Северный поток – 2". Глава немецкого правительства также признала, что вокруг газопровода идет "политическая борьба".