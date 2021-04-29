Украине спрогнозировали проблемы с МВФ из-за увольнения главы "Нафтогаза"

Bloomberg: Украину ждут проблемы с МВФ из-за увольнения главы "Нафтогаза" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Увольнение главы "Нафтогаза" Андрея Коболева может привести к осложнению переговоров о финансовой помощи Украине в размере 5,5 миллиардов долларов, сообщает агентство Bloomberg.

Правительство Украины уволило Коболева, занимавшего с 2014 года пост исполнительного директора "Нафтогаза". При решении власти указали на 19 миллиардов гривен (684 миллиона долларов) убытка корпорации за 2020 год.

- Неожиданный шаг рискует расстроить западных доноров, в том числе Международный валютный фонд, которые поддерживали Коболева и уже были потрясены тем, что многие реформисты покинули администрацию президента Владимира Зеленского в течение двух лет, - сказано в публикации Bloomberg.