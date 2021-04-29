В Москве не планируют ограничивать работу общепита и торговли с 1 по 10 мая 2021 года

В Москве не будут ограничивать работу общепита и торговли с 1 по 10 мая Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что общепит и торговля в столице будут работать в обычном режиме с нерабочие дни с 1 по 10 мая.

- Ограничений на работу общепита и торговли вводить не планируется, предприниматели сами определяют свой график работы в эти майские нерабочие и праздничные дни. Многие из них говорят о возможном наплыве посетителей в торговых центрах и кафе, на летних верандах, поэтому мы просим всех очень внимательно относиться к соблюдению масочно-перчаточного режима и других антикорановирусных мер в ресторанах, магазинах, транспорте и т. д., — приводит слова Немерюка ТАСС.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года". Документ устанавливает с 4 по 7 мая 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением заработной платы работников. Указ президента вступил в силу со дня его опубликования, то есть с 23 апреля 2021 года.