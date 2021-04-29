Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов Навального

Сотрудник "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов Алексея Навального, поскольку структуру "немедленно подведут под статью об экстремизме".

- Сохранение работы сети штабов Навального в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает. Не поможет никакой ребрендинг; мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация... Увы, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального, - сказано в ролике на YouTube-канале Волкова.

* Признан Минюстом России НКО-иноагентом