В Совфеде прокомментировали призывы отключить Россию от SWIFT

В Совете Федерации прокомментировали призывы отключить Россию от SWIFT Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый заместитель главы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров оценил призывы отключить Россию от SWIFT.

- Очень хорошо, пусть отключают, у нас готов дублер этой системы, о чем уже заявил глава России, — заявил сенатор.

По его мнению, Европарламент — это очаг русофобии и орган, который ничего никогда не решает. Сенатор отметил, что если страны ЕС захотят покупать энергоресурсы у Соединенных Штатов, то это будет стоить им в полтора раза дороже. Джабаров заявил, что в парламенте сидят политики с мышлением прошлого века, которые не уважают даже интересы своих стран.

Напомним, 29 апреля Европейский парламент внес в проект резолюции пункт об отключении России от системы платежей SWIFT. В проекте резолюции также предложено отказаться от поставок российских нефти и газа при "продолжении агрессии на Украине".

Также глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что у России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT. Он добавил, что и правительство, и Центральный банк России делают всё необходимое, чтобы база гарантировала полную независимость, надёжность защиту от ущерба, "который кто-то нам может постараться дополнительно нанести".