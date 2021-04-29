В ПФР объяснили, когда ждать майскую пенсию Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В каждом регионе доставка выплат будет корректироваться исходя из работы почтовых отделений и банков

В Пенсионном фонде России рассказали, когда ждать пенсию в мае. В каждом регионе доставка будет корректироваться исходя из работы почтовых отделений и офисов банков.

В ведомстве отметили, что обычно если выплаты приходятся на красный день календаря, то пенсия перечисляется заранее. В 2021 году россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая и те, кому пенсия приходит в указанные даты, получат выплаты до начала выходных.

Пенсионный фонд перечислит деньги заранее, но сроки доставки все же будут зависеть от работы на местах.

Многим деньги будут зачислены на карточки в конце апреля, отметили в ПФР. А если банки сохранят рабочий график и не уйдут на каникулы, то выплаты придут в обычные даты.

Почта тоже будет работать в праздничные дни, а что почтальоны доставят деньги на дом по утвержденному ранее графику. Во многих регионах графики работы отделений были скорректированы исходя из необходимости проводить социальные выплаты, сообщает Российская газета.

Ранее заведующий лабораторией развития пенсионной системы Института социальной политики ВШЭ Евгений Якушев объяснил, почему в России необходимо изменять пенсионную систему с учетом тех изменений, которые происходят на рынке труда.

Он отметил, что деньги в федеральном бюджете на выплату пенсий будут всегда, однако необходимо учитывать, что доля занятости в наемном труде снижается, сообщает ОТР.