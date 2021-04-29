В России повысился спрос на благоустройство дачных участков

Среди жителей России вырос спрос на благоустройство дачных участков Фото: Артем КИЛЬКИН

За три недели апреля 2021 года спрос на благоустройство садов, огородов и участков в России вырос на 56% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили аналитики сервиса "Авито Услуги".

Чаще всего россияне поручают специалистам вспашку земли, бурение скважин, спил деревьев, покос травы, установку заборов и ландшафтный дизайн. Так, бурение скважин заняло 9 место в топе поисковых запросов последних двух недель на "Авито Услуги", а вспашка земли — 14 место.

Активнее всего благоустраивают сады и огороды жители юга России. По сравнению с апрелем прошлого года активно вырос спрос в Астрахани (+272%), Липецке (+140%), Воронеже (+122%).

Также россияне стали готовиться к отдыху на дачах. Спрос на строительство бань и саун в апреле вырос на 43% по сравнению с тремя неделями апреля прошлого года. Чаще всего россияне отдают предпочтение деревянным баням и срубам, а также быстровозводимым конструкциям. Кроме того, за год интерес россиян к строительству домов и коттеджей вырос почти в два раза, на 82%.