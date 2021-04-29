Глава OMV выразил надежду на скорое завершение строительства "Северного потока - 2"

Глава OMV заявил, что "Северный поток – 2" должен помочь ЕС подготовиться к зиме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава OMV Райнер Зеле выразил надежду, что строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено как можно скорее, так как он должен помочь странам Евросоюза подготовиться к следующей зиме.

- Все хотели бы, чтобы проект был завершен настолько быстро, насколько это возможно, так как нам нужны новые мощности для подготовки к следующей зиме, — заявил Зеле на своей пресс-конференции.

Он добавил, что не может никак прокомментировать сроки завершения проекта, так как его компания не принимает участия в строительстве газопровода.

Ранее премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что ФРГ нуждается в надежных поставках российского газа и выступает за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2". Во время сырьевой конференции он отметил, что 40% потребностей спроса газа в Европейском союзе приходится на Россию.