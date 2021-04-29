Территориальные органы ФАС проверят обоснованность цен на жилье в России

Территориальным органам ФАС поручили проверить обоснованность цен на жилье в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Территориальным органам Федеральной антимонопольной службы (ФАС) поручили проверить обоснованность стоимости жилья до 11 мая 2021 года, в том числе и на первичном рынке.

- В связи с продолжающимся ростом цен на жилье, в этом году 20 апреля в территориальные управления ФАС России направлено поручение о проведении проверки обоснованности цен, сложившихся на рынке, в том числе на первичном рынке жилья. Указанное поручение прошу исполнить до 11 мая, — заявил глава ФАС Максим Шаскольский в ходе итоговой коллегии.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) до 15 мая представить доклад о результатах проверки обоснованности роста стоимость недвижимости в каждом регионе страны. Российский лидер дал такое поручение по итогам совещания с членами правительства, которое прошло в начале апреля.