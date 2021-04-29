В России 29 апреля 2021 выявлено 9 284 новых заражённых коронавирусом

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 796 557 случаев коронавируса в 85 регионах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за прошедшие сутки выявлено 9 284 новых случая заражения коронавирусом. Оперативный штаб сообщает, что новые заболевшие есть в 83 регионах России из 85. 13% среди них не имели никаких проявлений коронавируса. Общее число заразившихся в России достигло 4,7 миллиона человек.

Наибольшее число заражённых зафиксировано в Москве - 3 215 человек. На втором месте Санкт-Петербург с 716 заболевшими, а на третьем месте - Московская область, где выявили 632 случая заражения коронавирусом.

Регионами с наименьшим число новых заражённых COVID-19 стали Алтай (4), Тыва (2) и Чукотка (1).

От заражения коронавирусом и сопутствующих заболеваний в России скончались уже 109 731 человек, а за сутки число погибших увеличилось на 364 пациента.

Выздоровели за сутки 8 442 человека, а за время пандемии коронавируса врачи смогли вылечить 4,4 миллиона человек.