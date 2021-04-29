Дмитрий Песков заявил, что Россия желает быть со всеми в добрых отношениях Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия хочет выстраивать добрые отношения со всеми, однако в Соединенных Штатах Америки и странах Европейского союза упорно не хотят слышать об этом.

- Эту первую часть и основной посыл президента Путина почему-то упорно не хотят слышать — ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в европейских столицах, — заявил Песков в эфире "Первого канала".

В 2018 году Дмитрий Песков уже заявлял, что Россия заинтересована в налаживании добрых отношений со всеми государствами, которые этого хотят. Он отмечал, что РФ является ответственным участником международного сообщества, и именно такой ее и нужно воспринимать.

Напомним, за последнее время ряд стран объявили о высылке российских дипломатов. 17 апреля 2021 года власти Чехии заявили о подозрениях об участии российских спецслужб в событиях 2014 года во Врбетице. В тот же день власти выслали 18 российских дипломатов. В ответ Москва выслала 20 сотрудников чешского посольства. После этого о высылке сотрудников российских посольств объявили Словакия, Латвия, Литва и Эстония.