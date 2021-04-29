Россиянам рассказали, что нельзя делать участникам ДТП

Юрист рассказал, что нельзя делать участникам ДТП Фото: Иван МАКЕЕВ

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов рассказал, что не стоит делать участникам ДТП.

- Первичные действия в случае аварии перечислены в Правилах дорожного движения и пренебрегать ими ни при каких обстоятельствах нельзя. Если вы стали участником ДТП и осознали это, например почувствовали удар в машину, нельзя продолжать движение, нужно остановить автомобиль, а остановив, надежно его зафиксировать, — приводит слова Миронова агентство "Прайм".

Также нельзя покидать автомобиль, не активировав стояночный тормоз и не включив аварийную сигнализацию. Кроме того, нельзя перемещать какие-то предметы, связанные с аварией.

Ранее kp.ru писал, что делать, если виновник ДТП покинул место аварии. Пострадавшим следует собрать информацию о виновнике, сотрудничать с ГИБДД и подать в суд, если водитель не признает свою вину.