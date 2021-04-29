На Украине назвали возможные сроки встречи Путина и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести личную встречу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине назвали возможные даты встречи президентов России и Украины. Так, по мнению главы украинской парламентской фракции «Слуги народа» Давида Арахамия, лидеры двух государств должны встретиться до начала лета. Он также подчеркнул, что предложение Владимира Зеленского провести переговоры в Ватикане было разумным.

«Это святое место, которое настроено на достижение мирных соглашений», — цитирует Арахамия ТАСС.

Идеальным местом для встречи также может выступить Швейцария, так как она сохраняла нейтралитет во время обеих мировых войн, считает политик.

«Это такие страны, которые ментально настраивают на достижение цели», — добавил Арахамия.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести личную встречу. При этом он подчеркнул, что готов встретиться с Путиным "в любой точке Донбасса". Цель встречи - обсуждение вопроса по прекращению военных действий в ДНР. При этом Владимир Путин предложил Зеленскому приехать для встречи в Москву, однако на Украине отметили, что этот вариант был бы не подходящим.