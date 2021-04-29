"Яндекс" подтвердил покупку банка "Акрополь"

Яндекс заключил соглашение о покупке банка «Акрополь» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Яндекс заключил соглашение о покупке банка "Акрополь", сообщила пресс-служба компании. Ходатайство о сделке компания подала в ЦБ вчера, 28 апреля.

Также сообщается, что после заключения сделки и после согласование в Центробанке "Яндексу" перейдёт лицензия банка "Акрополь", в том числе универсальная банковская лицензия. Она позволит компании развивать свои финансовые сервисы и запустить новые продукты для пользователей и партнёров.

Сделка между "Яндексом" и банком "Акрополь" будет заключена на сумму 1,1 миллиарда рублей. 75 миллионов из них станет премией к капиталу за покупку. Сейчас более 85% активов "Акрополя" входят в портфель ликвидных ценных бумаг и средств Центробанка.

Ранее компания Яндекс сообщала, что в России водители такси стали больше зарабатывать с января по март 2021 года доход водителей, сотрудничающих с сервисом, составил 104 миллиарда рублей.