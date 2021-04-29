Пескову неизвестно об идее продления нерабочих дней после 10 мая

Дмитрий Песков не слышал о предложениях продлить нерабочие дни после 10 мая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не слышал о предложениях продлить нерабочие дни после 10 мая.

- Мне неизвестно об этом,— сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Сообщается, что такое предложение было выдвинуто после роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года". Документ устанавливает с 4 по 7 мая 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением заработной платы работников. Указ президента вступил в силу со дня его опубликования, то есть с 23 апреля 2021 года.

После этого Ставропольский и Краснодарский края, Пензенская и Саратовская области объявили 11 мая выходным днем, так как на него выпадает религиозный праздник Радоницы. Аналогично поступили власти Республики Адыгея. Также в Адыгее выходным объявили 13 мая, когда мусульмане отмечают праздник Ураза-Байрам.