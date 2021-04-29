Кремль отреагирует на неприемлемые и провокационные действия Болгарии и Чехии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия реагировала и будет реагировать на неприемлемые и провокационные шаги Чехии и Болгарии.

"Смотрите, здесь речь идет не то что целенаправленно… Во-первых, ответные меры есть, вы видите, что Россия реагирует, Россия будет реагировать. Без реакции подобные абсолютно неприемлемые провокационные шаги и абсолютно неприемлемые безосновательные, бездоказательные обвинения России оставаться не будут. В любом случае любые действия России будут осуществляться в наших собственных интересах", - сказал Песков.

Напомним, ранее Чехия выслала из страны 18 дипломатов РФ, обвинив из в работе на спецслужбы. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 чешских работников посольства. Позднее в Чехии заявили, что рассекретят материалы, которые доказывают причастность РФ к взрывам в Врбетице в 2014 году. В Москве заявления западных коллег назвали голословными и абсурдными. Прага попросила и другие страны выслать из страны российских дипломатов. Так на призыв Чехии откликнулись США, Болгария, Украина, Чехия, Словакия, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Румыния. Москва применила взаимные меры.

Несколько дней назад власти Болгарии заявили, что шесть граждан РФ причастны к четырем взрывам на складах оружия в период с 2011 по 2020 год.