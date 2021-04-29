Автомобиль для ФАПа и качество воды: Глава Приамурья Василий Орлов распорядился решить проблемы сельчан

Василий Орлов во время рабочей поездки в Шимановский район встретился с местными жителями. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Губернатор Амурской области Василий Орлов во время рабочего визита в Шимановский район встретился с местными жителями. По итогам приема граждан губернатор распорядился оснастить местный фельдшерско-акушерский пункт новым автомобилем, организовать работу врачей в местной больнице и проверить качество питьевой воды.

На проблему с санитарным транспортом внимание главы области обратил житель села Ушаково Александр Закоморенко. Ветеран боевых действий в районе острова Даманского от имени односельчан попросил губернатора приобрести новый автомобиль для ФАПа. Старый санитарный автомобиль часто ломается, что мешает нормальной работе медиков. Губернатор пообещал, что новый транспорт скоро прибудет в Ушаково. В 2021 году региональный Минздрав планирует приобрести для Шимановской больницы два новых санитарных автомобиля, один из которых предназначается для Ушаковского ФАПа. Планируется, что машину сельские медики получат в ноябре этого года.

Василий Орлов также поставил задачу решить проблему дефицита врачей в больнице Шимановска. Сейчас люди съезжаются в медучреждение со всего района, добираясь туда на автобусе, и часами просиживают в очередях из-за нехватки специалиста. Областной Минздрав занят поисками новых кадров, уже найдены УЗИ-специалист и рентгенолог. В ближайшее время врачи приступят к работе. Губернатор распорядился организовать в больнице систему приема жителей из сёл района и синхронизировать их работу с автобусными рейсами, чтобы люди не испытывали неудобств и не создавали очередей. К работе подключатся фельдшеры на местах, которые помогут жителям с записью на прием через электронную регистратуру

Жительница села Мухино попросила Василия Орлова решить проблему с качеством воды в их жилом доме. Ксения Маюра исправно платит за коммуналку, однако взамен получает услуги ненадлежащего качества. По трубам к ней приходит вода ржавого цвета и неприятного вкуса. В итоге ее семья, как и другие жильцы дома, вынуждена дополнительно покупать питьевую воду для приготовления пищи и других бытовых нужд. К тому же зимой в доме холодно, так как батареи не прогреваются равномерно.

- Это абсолютно ненормально, когда люди оплачивают воду ненадлежащего качества, которая не может быть использована, и отдельно приобретают воду для питья, - отметил Василий Орлов. - С проблемой обязательно нужно разобраться. Я поручаю в срок до 1 июня провести обследование существующей схемы обезжелезивания воды, о результатах доложить и представить план мероприятий по приведению качества воды в соответствие с нормами. Также принять оперативные меры по проведению конкурса по выбору управляющей компании. До 15 сентября - провести мероприятия по подготовке указанного жилого дома к отопительному периоду 2021-2022 годов.