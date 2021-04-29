Украина готова поддержать предложения России по Донбассу

Киев готов поддержать предложения Киева по Донбассу со своими дополнениями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-президент Украины Леонид Кравчук сообщил, что Киев готов поддержать проект документ о предотвращении нарушений перемирия в Донбассе, взяв за основу предложения России. Однако украинские власти передали ОБСЕ свои дополнения к нему.

- Был детально обсужден вопрос относительно усовершенствования координационного механизма влияния на нарушения режима тишины. Первый документ, который мы обсуждали вчера, был представлен российской стороной. Она предложила проект такого документа, — заявил Кравчук в эфире телеканала "Украина-24".

Он добавил, что российский проект может быть взять за основу, но дополнениями от Украины. Кравчук выразил надежду, что проект примут, так как он чрезвычайно важен.

Ранее Леонид Кравчук рассказал об историческом событии на переговорах по Донбассу. По его словам, таким событием стало то, что тогда на заседании были согласованы и приняты дополнительные меры контроля за соблюдением режима тишины на мятежном юго-востоке Незалежной, а за основу участники встречи взяли предложения украинской стороны.