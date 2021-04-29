Роман Вильфанд пообещал россиянам «розовый май» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд поделился прогнозом на предстоящий май. Синоптик показал карту температур, которая закрашивает практически всю страну в розовый цвет.

Это значит, что в мае будет тепло, почти по всей стране прогнозируют показатели чуть выше или на уровне нормы.

- На всей территории страны температура около и выше нормы. <...> Мы видим этот прогноз в розовом цвете, «розовый май», - цитирует слова синоптика газета «Известия».

Он отметил, что на северо-западе европейской части России будет чуть прохладнее, чем в других регионах. Это Тверская, Брянская, Смоленская и Новгородская области.

В столице в мае средняя температура воздуха составит 14 -15 градусов тепла. А вторая половина мая порадует 20-ти градусным теплом.

Что касается ближайшего прогноза, то днем 1 мая пройдет дождь, будет в пределах +10 до +12 градусов. А в ночь на 2 мая в Москве местами прогнозируются заморозки. Температура воздуха будет колебаться в пределах 0 до +5 градусов. Возможен снег.

Синоптик призвал не удивляться снегопаду в мае. Это явление бывает в 40- 45% случаев. А вот установление снежного покроя в последний весенний месяц, событие крайне редкое, сообщает RT