Путин:Инсинуации вокруг «Северного потока — 2» связаны с попытками недобросовестной конкуренции

Инсинуации вокруг «Северного потока — 2» связаны с попытками недобросовестной конкуренции. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин заявил, что инсинуации вокруг проекта газопровода «Северный поток — 2» связаны с попытками недобросовестной конкуренции.

- Это чисто экономический проект. Знаем, что вокруг него много разных разговоров. Связанных прежде всего с попытками недобросовестной конкуренции, которые считают, что электричество берется из розетки. У нас есть такой писатель, классик Салтыков-Щедрин, и у него был персонаж - генерал, который в лесу оказался. И он посылал своего денщика за булочками, полагая, что круассаны и блочки растут на деревьях. Вот, по-моему, некоторые политические силы, считают, что электричество берется из розетки, - сказал президент