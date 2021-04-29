Дмитрий Песков сообщил о росте конфронтационного потенциала вокруг России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вокруг России наблюдается рост конфронтационного потенциала.

- Действительно, можно с сожалением констатировать, что конфликтный потенциал, точнее конфронтационный, вокруг России имеет тенденцию к росту, это весьма тревожно, — заявил он в эфире "Первого канала".

Конфронтационные проявления появились из проводимой на протяжении десяти лет линии сдерживания России со стороны Соединенных Штатов Америки и "коллективного Запада".

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия хочет выстраивать добрые отношения со всеми, однако в Соединенных Штатах Америки и странах Европейского союза упорно не хотят слышать об этом.

Также появилась информация, что президент США Джо Байден планирует на готовящейся встрече с российским коллегой Владимиром Путиным обсудить ситуацию вокруг Украины. Глава Белого дома рассчитывает на "стабильные отношения" с Москвой, и именно в связи с этим от него последовало предложение провести этим летом саммит в третьей стране.