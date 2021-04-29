Болгария выдворит российского дипломата

В министерстве иностранных дел Болгарии сообщили, что София объявит российского дипломата персоной нон-грата. Кроме того, ведомство обратилось к правоохранительным органам Российской Федерации с просьбой о полном сотрудничестве с болгарскими властями в расследовании взрывов на оружейных складах.

- Болгария желает поддерживать равноправные и взаимовыгодные отношения с Россией и в этой связи настаивает на активном и эффективном содействии российской стороны в выяснении обстоятельств, связанных с инцидентами на нашей территории, — гласит сообщение МИД Болгарии.

Напомним, прокуратура Болгарии подозревает шестерых граждан России во взрывах, организованных в период с 2011 по 2020 год на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу Эмилияну Гебреву. По версии прокуратуры, покушение на торговца оружием было совершено в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года.