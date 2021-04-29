Два человека ранены в перестрелке на границе Таджикистана и Кыргызстана

Глава пограничной службы Кыргызстана срочно вылетел к границам Таджикистана Фото: REUTERS

В четверг, 29 апреля, между военнослужащими Киргизии и Таджикистана началось вооружённое столкновение на границе двух стран, сообщила Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности.

В ГКНБ Кыргызстана заявили, что конфликт намеренно спровоцировали таджикские пограничники.

Также отмечается, что в перестрелке между войсковыми подразделениями ранены два человека, но Министерство здравоохранения Кыргызстана заявило, что число пострадавших в конфликте на границе граждан страны возросло до восьми.

- В местности Головной Баткенского района Баткенской области (Киргизия) ситуация обострилась. Таджикская сторона намеренно спровоцировала конфликт на кыргызско-таджикском участке государственной границы и продолжает обострять обстановку. Началась перестрелка между войсковыми подразделениями сторон. По предварительным данным, таджикская сторона устанавливает позиции минометных расчетов, - сказано в сообщении Кыргызской ГКНБ.

Сегодня, 29 апреля, сайт KP.ru сообщал, что власти Киргизии ввели режим ЧП в Ак-Сайском, Ак-Татырском и Самаркандекском районах страны.

Вчера, 28 апреля 2021 года, местные жители начали спор в районе водораспределительного пункта "Головной". В Таджикистане его считают своей территорией, а в Киргизии - спорной. В ночь на 29 апреля ситуация стала напряжённой. Пострадали четверо жителей Киргизии и семеро граждан Таджикистана.