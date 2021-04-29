Песков: системе SWIFT можно найти аналоги в случае ограничений

Дмитрий Песков заявил, что системе SWIFT можно найти аналоги в короткие сроки Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае ограничения международной системы SWIFT можно найти аналоги в короткие сроки.

- Если SWIFT как некая услуга покажет свою ненадежность, мы живем в настолько развитом мире, что аналоги или "байпасы" или заменители этой системы будут найдены очень быстро, — сказал Песков в эфире "Первого канала".

Ранее заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров оценил призывы отключить Россию от SWIFT. Он заявил, что в России есть свой дублер системы. По его мнению, Европарламент — это очаг русофобии и орган, который ничего никогда не решает. Джабаров заявил, что в парламенте сидят политики с мышлением прошлого века, которые не уважают даже интересы своих стран.