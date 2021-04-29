Путин назвал Францию одним ключевых партнеров РФ в экономике

Путин назвал Францию из одним ключевых партнером РФ в экономике. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с представителями деловых кругов Франции назвал Париж одним из ключевых партнеров России в экономике.

"Франция как была, так и остается одним из ключевых экономических партнеров России, занимает среди государств Евросоюза почетное, но не самое достойное, я считаю, для Франции шестое место по объему накопленных прямых инвестиций в российскую экономику и пятое по товарообороту", - цитирует Путина РИА Новости.

Глава российского государства отметил, что в сравнении с итогами 2019 года произошло снижение торговли в 2020 года на 14%, но показатели по прежнему приемлемы - 13 миллиардов долларов.