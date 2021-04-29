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Общество29 апреля 2021 14:51

Приёмные комиссии российских вузов начнут работать 20 июня 2021

Приём документов на поступление закончится 29 июля
Ася КУЗНЕЦОВА
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Российские студенты смогут с 20 июня подать документы на зачисление в вуз

Российские студенты смогут с 20 июня подать документы на зачисление в вуз

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Приёмная кампания в российских университетах начнётся 20 июня 2021 года, заявил на брифинге министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Он также отметил, что 29 июля закончится приём документов на поступление, а 17 августа начнутся все "окончательные процедуры, связанные с зачислением в вузы".

Фальков также сообщил, что в 2021 году из-за эпидемии коронавируса приёмная кампания будет проходить в более спокойном режиме, чем в докоронавирусные годы, однако при зачислении студентов будут использованы все новые наработки.