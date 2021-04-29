Экономист объяснил, когда наличные деньги исчезнут из оборота Фото: Мария ЛЕНЦ

Эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов объяснил, когда наличные деньги исчезнут из оборота. По словам специалиста, по мере введения новых инновационных способов платежей, наличных денег в обращении будет все меньше и меньше. Но полностью они не исчезнут.

В ближайшее десятилетия «живые» деньги точно никуда не денутся. Но введение цифровых валют будет способствовать уменьшению наличности. Аналогичным образом будут влиять электронные деньги, над которыми задумываются в Центробанке.

- Но пока рано говорить, что это будет пользоваться большим успехом. Даже ЦБ в своих консультациях говорят, что они пока изучают этот вопрос и не приняли окончательное решение о запуске, - отметил в беседе с NEWS.ru Игорь Сафонов, эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

К тому же, не стоит забывать, что в небольших населенных пунктах, в отличие от крупных городов, могут быть проблемы с оплатой цифровыми деньгами. Зачастую там происходят расчеты наличными средствами.

- Получается, что в Москве вы почти не пользуемся живыми деньгами, а как только выехал за пределы МКАД, так они становятся нужны, - говорит экономист.

В Центробанке спрогнозировали курс доллара и евро на 30 апреля. по данным ведомства, доллар будет стоить 74,3823 рубля, что на 56 копеек меньше установленного ранее. В свою очередь, евро будет стоить 90,1513, снижение составит 28 копеек к показателю 29 апреля, сообщает Свободная пресса.