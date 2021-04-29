Facebook назвал ошибкой удаление постов за отставку индийского премьера Моди

Facebook по ошибке блокировал хештег с призывами об отставке премьер-министра Индии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представители компании Facebook сообщили, что по ошибке 28 апреля 2021 года скрыли посты с хештегом #ResignModi, призывающим к отставке премьер-министра Индии Нарендры Моди. Они также подчеркнули, что индийские власти не просили их об этом.

- Мы временно заблокировали этот хештег по ошибке, а не потому, что правительство Индии попросило нас об этом, и с тех пор восстановили его, - заявил представитель компании Facebook и отметил, что ошибка была связана с ярлыком, а не с самим хештегом.

Сегодня, 29 апреля сайт KP.ru сообщал, что в Индии зафиксировали рекорд по числу случаев коронавируса - 380 тысяч заражённых за сутки. Больницы уже не могут принимать новых пациентов, заболевшим не хватает баллонов с кислородом, а тела погибших из-за перегрузки крематориев приходится сжигать на улице.

Россия 28 апреля направила в Индию срочный рейс МЧС с кислородными баллонами, аппаратами ИВЛ и медикаментами. 29 апреля в Индию прибыл второй российский самолет МЧС с медицинским грузом и гуманитарной помощью.